نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر تستعيد آثارها".. عودة قطعة أثرية مهربة من أمريكا (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، نجحت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد لوحة اثرية من الحجر الجيري كانت تعرض للبيع بأحد صالات المزادات في نيويورك.

ومن ناحيته قال شعبان عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن القطعة الأثرية تم تسلمها أمس إلى السفير الدكتور هشام النقيب قنصل مصر العام في نيويورك، ومن المقرر عودتها إلى مصر بأقرب وقت ممكن.

وأضاف أن استرداد القطعة جاء بعد جهود مضنية للإدارة العامة للآثار المستردة في رصد القطعة الاثرية، وتقديم كافة الأدلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك ومكتب التحقيقات، والذي بدورهم قدموا كل التعاون لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة خلال التحقيقات، التي اثبتت ملكية مصر للقطعة الاثرية وانه تم سرقتها عن طريق الحفر خلسة وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية، فضلا عن انها تحمل تصريح تصدير مزيف منسوب الي السلطات المصرية يعود الي سبعينات القرن الماضي، وعلية اصدر مكتب التحقيقات قرار بمصادرة القطعة الاثرية في ديسمبر 2019، وعودتها الي وطنها الاصلي مصر.

يذكر أن القطعة عبارة عن لوحة من الحجر الجيري للمدعو با دي سينا Pa-di-Sena وتعود إلى العصر المتأخر وتمثل الاله حورس والالهة حتحور ويبلغ ارتفاعها حوالي 110 سم وعرضها 35 سم، وعليها نقوش تمثل صاحب اللوحة يقدم القرابين الي الاله حورس والالهة ايزيس بالاضافة الى نص هيروغليفي

وتقدمت وزراة السياحة والآثار بالشكر الجزيل إلى مكتب المدعي الأمريكي في مدينة نيويورك على المجهودات في استرداد آثار مصر المهربة الي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أبرز القطع عادت لمصر نتيجة هذا التعاون هي تابوت نجم عنخ والذي عاد من نيويورك في أكتوبر الماضي 2019.