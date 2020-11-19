يوسف القعيد لـ تحيا مصر: الرئيس السيسى أحد مؤسسى مصر الحديثة.. ولم يسعى نهائيًا إلى السلطة

قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى يولى أهتمامًا بالغًا بالفقراء والمحتاجين، ويظهر ذلك فى العديد من المواقف الإنسانية التى يظهر فيها، هذا بالإضافة إلى تقديمه كل الوسائل الضمان الاجتماعى للمصريين.
وتابع، الرئيس السيسيى لم يسعى نهائيًا إلى السلطة، بل طالبه الشعب المصرى بذلك، عندما نزل أكثر من 30 مليون مصرى إلى الميدان، وطالبوه بذلك، بعدما خلصنا من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف، بالنسبة لى، أعظم من حكموا مصر هم ثلاثة أشخاص، محمد على الكبير، والرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فهذا الرجل أحتل مكانة كبرى فى تاريخ مصر، وأعتبره أحد مؤسسى مصر الحديثه فى هذا العصر.
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وأشار القعيد، إلى أن الجهد الكبير الذى يبذله الرئيس السيسي، يفوق المعدل الطبيعى لأى رئيس سبقه، فقد قدم كم هائل من المشاريع القومية المهمة، بالإضافة إلى إنه يخوض دومًا جولات تفقدية على تلك المشاريع.
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