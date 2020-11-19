الاستثنائي .. في عيد ميلاد السيسي رسائل وجهها للأمة وسجل إنجازات لقائد موهوب انتصر على الإرهاب

يحتفل الشعب المصري اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي كقائدا خلّص البلاد من خطر الإرهاب وأوقف استيلاد جماعة الإخوان لعناصرها الإرهابية بعد أن استتب الأمن في الدولة، محاولا إيصال مداه إلى دول الجوار، وأولها "ليبيا" بوابة مصر الغربية.

عيد ميلاد السيسي



تفاعل عددا كبيرا من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتشر هاشتاج عيد ميلاد السيسي حبيبنا والذي شاركه آلاف المصريين على موقع "تويتر".

أظهر هاشتاج السيسي حبيبنا حب ودعم المصريين لرئيسهم موضحين مواقفه القوية سواء في رسائله التي يطمئن بها المصريين، أو مواجهته للإرهاب، أو حل العديد من الأزمات الداخلية والخارجية.

قال أحد رواد العرب على موقع "تويتر" في تدوينة تفاعل معها الآلاف، إن الرئيس السيسي خلّص مصر من الجماعة الإرهابية، تجار الدين وأتباع حسن البنا، وارهابي سيد قطب، بتعاون مع الشعب المصري.. تحيا مصر.

السيسي قائد استثنائي



خرج السيسي للحياة من قلب منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، وتزوج من انتصار أحمد عامر، وله ثلاثة أبناء وابنة واحدة هم: مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ومحمود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وحسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وآية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

شغل عدة مناصب قيادية قبل الوصول للحكم في مصر منها:



- قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

- ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

- رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

- قائد لواء مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

- قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

- نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

- رئيس جمهورية مصر العربية.

-رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020.

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