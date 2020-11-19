أنيسة حسونة لـ تحيا مصر: علاقات مصر الخارجية ممتازة فى عهد الرئيس السيسى.. والتنوع فى التسليح أهم القرارات

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن العلاقات الخارجية فى عهد الرئيس السيسيى كانت ممتازاة وراسخة، مع جميع الدول عدا تلك التى تبدى عداءً واضحًا تجاه الدولة المصرية.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهم القرارات التى اتخذها الرئيس السيسي، خلال رئاسته لمصر، الحرص على إقامة علاقات متوازنة، تدعم حصول مصر على التسليح الحديث لحماية مصالحها من جميع الجبهات الخارجية.

وعلقت حسونة على رسائل التنهئة التى قدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، للإدارة الأمريكية الجديدة، قائلة:" يعد هذا سوء تقدير، لأنهم يظنون واهمين أن الترحيب بالرئيس الجديد سيعطيهم نقاط إيجابية، وهذا غير صحيح.

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وتابعت، الإدارة الأمريكية تتعامل مع الدولة المصرية بمؤسساتها القائمة، وشعبها الكبير، ولا تهتم بجماعة إرهابية تحاول أن تكسب ودها، ونحن قادرون على إدارة علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت أى قيادة.

