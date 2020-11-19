وترأس صلاة الجنازة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة الغربى، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم بجبل أخميم، وعدد كبير من رهبان وكهنة أديرة وكنائس سوهاج، ثم دفن الأب الراحل بدير العذراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 أساقفة يصلون على جثمان الأب الروحى لأديرة أخميم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.