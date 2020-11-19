9 إجراءات بكنائس الإسكندرية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

ووفقا لبيان صادر عن الكنيسة، اليوم، تقرر تطبيق 9 تعليمات، حفاظاَ على العمل أثناء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، كالتالى:

1- القداسات تكون بالحجز مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، فيما لا يزيد العدد عن فرد فى كل دكة.

2- خدمة مدارس الأحد والاجتماعات تجرى بالتناوب كل أسبوعين (وليس كل أسبوع) مع عدم زيادة الموجودين عن 25% من سعة المكان.

3- مدة أى خدمة لا تزيد عن ساعة واحدة، وينصرف المخدومين بعد الخدمة مباشرة.

4- لا يسمح تحت أى ظرف التواجد فى فناء الكنيسة بعد انتهاء الخدمة وعلى الخدام تطبيق ذلك بدقة.

5- إيقاف أى رحلات أو خلوات حتى إشعار آخر.

6- الافتقاد بالتليفون فقط، وتأجيل الزيارات بالمنازل.

7- لا يوجد صلوات ثالث أو حميم حالية.

8- لا يوجد مناولات بالمنازل فى الفترة الحالية.

9- بخصوص الجنازات والأكاليل التأكيد على الحضور فرد لكل دكة.