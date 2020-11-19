سيدى الشهيد نقدم لك التحية.. شهادات مؤثرة لأسرة ساطع النعمانى فى ذكرى رحيله

وكان الشهيد العميد ساطع النعمانى يعمل فى منطقة "بين السرايات" بمحافظة الجيزة، والتى شهدت أحداث العنف مع انتهاء الخطاب الأخير للمعزول محمد مرسى عام 2013، وخرج لصد عنف جماعة الإخوان الإرهابية عن أهالى المنطقة، ما تسبب فى وفاته متأثر بإصاباته، فى عام 2018.

ودخل الشهيد فى غيبوبة كاملة لمدة 60 يوما وبعدها بدأ فى إجراء عشرات العمليات الجراحية فى لندن لتنتهى حياته فى نوفمبر 2018 لتظل سيرته شاهدة على عنف ودموية جماعة الإخوان الإرهابية.

الشهيد لا يموت

وكان المقدم سراج النعمانى، أكد أن الناس يجب أن تبارك له لا أن تعزيه بعد وفاة شقيقه الشهيد، لأن مقام الشهيد كبير عند الله ولا يعلوه إلا الأنبياء، قائلا: "مش عايز حد يعزينى، والكل لازم يباركلى لأن ساطع انتقل من الشهيد الحى إلى شهيد وعريس فى الجنة".

شقيق الشهيد ساطع النعمانى

وفى مداخلة، أضاف: "لم تحدث أى مضاعفات للشهيد فى الأيام الأخيرة، والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسى وفروا للشهيد كل سبل العلاج، والدولة لم تتخل أبدًا عنه".

أضاف: "الشهيد كان لديه فترة علاجية فى لندن، وأقمنا فى فندق القوات المسلحة، وكان هناك اهتمام من الجميع والمركز الطبى، ولكن جاء أجله، والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، والقوات المسلحة بذلت قصارى جهدها فى العلاج وأوجه الشكر للرئيس السيسى"، وتابع: "شقيقى قاتل من أجل مصر آلاف المرات، وهو رجل لا يخاف الموت".

الرئيس السيسى يتقدم جنازة الشهيد ساطع النعمانى

تابع: "لم أتعجب من قرار الرئيس السيسى بإطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة، وهذا ليس جديدًا على الرئيس لأنه يغدق دائمًا على الشهداء والمصابين بالهدايا وكل شىء، ولا يبخل عليهم".

قريب من الناس

وكانت أرملة الشهيد، الدكتورة شيرين عزازى، أوضحت فى حوار بإحدى القنوات، أكدت أن العقيد ساطع النعمانى مثال لرجل الشرطة المتفانى فى حب الوطن، واعتاد مشاركة جمهور دائرة قسم الشرطة الذى يعمل به مناسباتهم والاختلاط بهم فى الشارع يوميا وهو يمر مع الخدمات الأمنية وكان قريبا من الناس غير متعالٍ على أحد.

أرملة الشهيد ساطع النعمانى

وقالت أرملة الشهيد، فى حوار: "كان الضابط الجميل الطيب الجدع، بعد الخطاب الشهير للمعزول مرسى، جت الأوامر بالتحرك ومن غير أى دعم للأسف، ناس كتير رفضت تتحرك من غير الدعم، لكن ساطع حس أنه لازم يحمى الناس فى منطقة بين السرايات وجامعة القاهرة بأى طريقة رغم انها امتدت لغير دايرته لكنه اتحرك وجرى بملابسه الميرى، وابتدى يبعد المدنيين هو والمجند اللى معاه عن مرمى الرصاص ويرجع الأطفال، وفجأة حس برصاص حى سكن وجه وعيناه".

أضافت: " وقف ابنى ساعتها كان عمره 4 سنين ومش فاهم حاجة وكان ساطع فاتح إيده علشان ياسين يرتمى فيه ولكن ابنى وقف للحظة بسبب تغيير شكل والده وارتمى فى حضن باباه ومقدرتش اعمل حاجة غير أنى اقف اعيط على الاتنين".

تابعت: "يوم تكريمه قال زوجى كلمته وعبر عن نفسه وحبه للوطن وأعطى للسيسى سلسلة كان يرتديها وقت واقعة إصابته، ونزل من على المنصة والرئيس قام وجرى علشان يسلم عليه وقال للسيسى دى سلسلة من راجل بيحب مصر لرئيس يعشق تراب مصر، وقام السيسى بتقبّيل رأسه".