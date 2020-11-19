افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأربعاء، التوسعات التى أجريت بمقر المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أعطى قداسته إشارة البدء لانطلاق قناة المركز الإعلامى الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى "COC".





وقص قداسة البابا شريط الافتتاح وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ للتجديدات وذلك لدى وصوله مقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتابع قداسته وبرفقته عدد من أحبار الكنيسة أقسام المركز الإعلامى والمكاتب الإدارية واستمع لشرحٍ من مسؤولى إدارات المركز عن دور كل إدارة فى العمل بالمركز. ثم توجه قداسته إلى مسرح الأنبا رويس لتبدأ احتفالية المركز الإعلامى بالعيد السابع لتأسيسه والتى تضمنت عدد من الأفلام الوثائقية، إذ عرض فيلم عن تطوير وتجديد المركز الإعلامى، تلاه فيلم آخر بعنوان "المركز الإعلامى، صور وأرقام فى 7 سنوات" ثم عرض فيلم ثالث عن القناة الرقمية الجديدة "COC" عنوانه "لماذا قناة السوشيال ميديا".

واختتمت الأفلام الوثائقية بفيلم "بابا التطوير" والذى تناول رؤية قداسة البابا تواضروس فى العمل الرعوى والتى تميل دومًا ناحية التجديد والتطوير فى كل النواحى. وألقى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس كلمة مناسبة. وفى نهاية الحفل، تحدث قداسة البابا وشكر الحضور وفريق المركز الإعلامى، ثم تناول 3 مبادئ يحرص دومًا على العمل بهم، وهم: - اهتم بالإيجابيات واترك السلبيات. - تطلع إلى المستقبل ولا تنشغل بما سبق. - المحبة التى لا تسقط أبدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ذكرى تأسيسه السابعة.. المركز الإعلامى القبطى يطلق قناته الرقمية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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