رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعدادا لفصل...

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وحضر الاحتفالية وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ورؤساء مجالس إدارات كبرى البنوك، وعدد من رموز الفن والإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقبل بدء فعاليات احتفالية الصندوق، تفقد رئيس مجلس الوزراء شاحنات القافلة الإنسانية، والتى تعتبر هى الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية فى توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.

وعقب تفقده لشاحنات القوافل، قام الدكتور مصطفى مدبولى والوفد الوزارى المرافق له بزيارة المعرض المنعقد على هامش الاحتفالية، والذى يتضمن نماذج للأجهزة والمستلزمات، التى توفرها المبادرات الرئاسية التى ينفذها الصندوق فى مجالات الرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وتفقد رئيس الوزراء جناح نماذج القافلة الطبية، التى ينفذ من خلالها الصندوق مشروعات وأنشطة الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضمن جناح القافلة نماذج لحضانات الأطفال المبتسرين التى من المزمع توزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية، ضمن مبادرة "يوم جديد" وتستهدف توفير 500 حضانة، كما استمع الدكتور مدبولى لشرح متكامل عن نموذج مصغر لمحضن أبو الريش المزمع تطويره من خلال صندوق تحيا مصر.

عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد جناح المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والذى تضمن نموذج محاكاة للقافلة المتنقلة التى تنظم أسبوعيا، ضمن فعاليات المبادرة؛ لإجراء الكشف الطبى على المواطنين، فى إطار مكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى تستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن أنشطة الكشف المبكر التى تنفذها المبادرة فى المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الحكومية فى المرحلة الابتدائية.

واحتوى المعرض كذلك على نموذج محاكاة لمعمل مهارات طلاب كليات الطب، الذى يوفره الصندوق، بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة فى كليات طب بجامعات: عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، ضمن مبادرة بالعلم نستطيع التى ينفذها الصندوق فى إطار مشروعات محور دعم التعليم والتدريب الذى أسهم الصندوق من خلاله فى دعم مدينة زويل، وتدريب المعلمين بالمدارس.

وفى الوقت نفسه، حرص رئيس الوزراء على تفقد جناح مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية، حيث وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسى مريض؛ لدعم جهود وزارة الصحة والسكان فى هذا المجال.

واختتم الدكتور مدبولى جولته فى معرض القافلة الطبية، بتفقد جناح تضمن أنشطة صندوق تحيا مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى تضمن نموذجا من الكمامات، وأجهزة الغسيل الكلوي، وبدل العزل الواقية، التى يدعم بها الصندوق مستشفيات العزل والحميات فى مواجهة هذا الوباء.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد جناح بالمعرض يتضمن نموذجا للأنوال المستخدمة فى صناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان، والتى سيتم توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التى تمتهن هذه الحرفة فى خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة فى إطار المبادرة الرئاسية "تتلف فى حرير" التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

كما قام الدكتور مدبولى بتفقد جناح مبادرة "بر أمان"، التى كلف بها السيد الرئيس؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تضمن الجناح نموذجا لهذه المستلزمات والملابس والتى تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

وفى نهاية المعرض، تحدث رئيس الوزراء مع عدد من الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتى يوفر لهن صندوق تحيا مصر تجهيزات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وقام بتقديم التهنئة لهن، مُتمنيا لهن بداية موفقة لحياة مقبلة سعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" ستوفر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.