وزير الطيران المدنى يتفقد أعمال مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي.. صور

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولى أحد أهم المطارات الجديدة التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الطيران المدنى، وتأتى هذه الجولات ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يقوم بها وزير الطيران للوقوف على أخر المستجدات والأعمال الإنشائية بالمطارات المصرية.

رافق الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وقيادات وزارة الطيران المدنى.

وبدأت الجولة بتفقد وزير الطيران لصالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب والمكاتب الإدارية والأسواق الحرة والنقاط الأمنية والخدمية والاسوار الخارجية ومهبط الطائرات و مبنى الأرصاد الجوية، كما استمع سيادته لشرح تفصيلي عن مشروع توسعه مبنى الركاب حيث ستصل المساحه الإجمالية للمبني الي 23000 متر مسطح بدلًا من 4500 متر مسطح لتصل السعة الإستيعابية للمطار إلى900 راكب/ ساعة بدلًا من 300 راكب / ساعة، حيث يشمل المبني بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2 ومنطقة مطاعم بمساحة 1000م2 والأسواق الحرة ومكاتب جوازات ومنطقة x-ray وعدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد8 سلالم متحركة بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى فى ظل جهود الدولة المصرية المبذولة لزيادة الطاقة الاستييعابية بالمطارات المصرية والتى تم من خلالها دراسة الاحصائيات المتوقعة و التى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم مما يتيح زياده فرص الاستثمارات الاجنبية في المنطقة المحيطة والتى كان من بينها توسعه مطار سفنكس الدولي .