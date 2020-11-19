نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية: ما وراء الطبيعة يتصدر التريند من جديد بقانون ميرفى برفقة عادل إمام وسميحة أيوب.. شاهد أحدث ظهور لهالة صدقى ملحقتش أسمع صوته.. أحمد الفيشاوي ينعي فايق عزب بكلمات مؤثرة هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر بعد اعتزال الحضري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أحمد الفيشاوي ينعي فايق عزب.. ما وراء الطبيعة يتصدر التريند من جديد بقانون ميرفى.. هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر بعد اعتزال الحضري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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