نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يصدر قرار هام بخصوص مصابي طريق الاوتوستراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حالة مصابى أتوبيس الرحلات الذي وقع بنهاية الطريق الدائرى مع الاوتوستراد امام بنزينة توتال (حي البساتين ) وأسفر عن ٣ مصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر ، وتوفير اتوبيسين نقل عام لنقل باقي الطلاب لاستكمال رحلتهم الي القلعة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا يحمل عدد (3) مشرفين وعدد (43) طفل مرحلة ابتدائي واعدادي تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات و (13) سنة مما أدى اصابة (3) أفراد (السائق . المشرف . وطالب) من ركاب الاوتوبيس وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

