وزارة الصحة تنشر 4 نصائح للمواطنين لجعل منزلك آمناً وخالياً من فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد بعض النصائح الهامة لجعل المنزل خالياً من فيروس كورونا، ويجب مراعاة هذه النصائح في ظل تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال الأيام الأخيرة، وسط تخوفات من موجة ثانية محتملة على غرار التي شهدتها العديد من الدول.

وزارة الصحة تنشر 4 نصائح للمواطنين لجعل منزلك خالياً من كورونا

وبالأمس وفي مجلس الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر خطورة وأكثر انتشاراً من الموجة الأولى، ولذا شدد مدبولي بتنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل شدة وصرامة تفادياً لا رتفاع الأعداد، كما جميع الوزارات باتخاذ ما تراه مناسباً من حيث أعداد الموظفين لتخفيف التزاحم بأماكن العمل، والأولوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة.

وحول نصائح وزارة الصحة لجعل منزلك آمناً وخالياً من فيروس كورونا، فقد جاءت هذه النصائح كما يلي:

1- عند زيارة أحد الأشخاص لك في منزلك فعليك ارتداء الكمامة أولاً، ومراعاة التباعد الإجتماعي ثانياً، وتطهير الأيدي بالماء والصابون جيداً، وتطهير جميع الأسطح التي حدث ملامستها.

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2- في حالة معاناة أحد أفراد الأسرة من أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في الحرارة، يجب عزله ومراعاة الإحتياطات، والإتصال بالخط الساخن للصحة.

3- ضرورة تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

4- غسل اليد بالماء والصابون بشكل مستمر، وذلك وفق إرشادات الصحة.