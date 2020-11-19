وصل بدر بانون اليوم إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في أول مرة منذ إعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي الأسبوع الماضي قادما من الرجاء المغربي.
واستقبل اللاعبين بانون استقبال حافل، وعلى رأسهم رامي ربيعة مدافع الفريق، وعمرو السولية لاعب الوسط.
وصل بانون إلى القاهرة أمس، وذلك للبدء في الانتظام بالتدريبات تحت قيادة الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أسبوع تقريبا عن التعاقد مع المغربي الدولي، لمدة أربع سنوات، قادما من نادي الرجاء المغربي، الذي كان بانون قائد الفريق الأول به قبل قدومه للقلعة الحمراء.
اقرأ أيضا: الشناوي يوجه رساله لجمهور القلعة الحمراء
ويأتي بدر بانون، كصفقة هامة للنادي الأهلي، في ظل ما يعانيه فريق النادي الأهلي، من غيابات كثيرة في خط دفاعه، أبرزهم رامي ربيعة، محمود متولي، وسعد سمير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة بدر بانون داخل النادي الأهلي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.