لأول مرة بدر بانون داخل النادي الأهلي (صور)

وصل بدر بانون اليوم إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في أول مرة منذ إعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي الأسبوع الماضي قادما من الرجاء المغربي.

واستقبل اللاعبين بانون استقبال حافل، وعلى رأسهم رامي ربيعة مدافع الفريق، وعمرو السولية لاعب الوسط.

وصل بانون إلى القاهرة أمس، وذلك للبدء في الانتظام بالتدريبات تحت قيادة الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أسبوع تقريبا عن التعاقد مع المغربي الدولي، لمدة أربع سنوات، قادما من نادي الرجاء المغربي، الذي كان بانون قائد الفريق الأول به قبل قدومه للقلعة الحمراء.

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ويأتي بدر بانون، كصفقة هامة للنادي الأهلي، في ظل ما يعانيه فريق النادي الأهلي، من غيابات كثيرة في خط دفاعه، أبرزهم رامي ربيعة، محمود متولي، وسعد سمير.

