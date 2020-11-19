شعار تحيا مصر في عيد ميلاد السيسي يتصدر تويتر

يجتاج هاشتاج عيد ميلاد السيسي حبيبنا موقع التدوينات القصيرة تويتر تزامنا مع احتفال الجمهور المصري على السوشيال ميديا بـ عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الموافق 19 نوفمبر وهو من مواليد عام 54 في حي الجمالية المعروف عنه بمسقط رأس أبرز نجوم السياسة والفن.

تحيا مصر في عيد ميلاد السيسي



يكن ملايين من المصريين كل المحبة والدعم للرئيس السيسي بعد تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان وقادتها الإرهابيين، الذين نشروا الفوضى في البلاد مُعززين من عناصرهم الإرهابية الداعمة للحركات المسلحة بدول الجوار.

وكان حكم الإخوان منجى لجميع المسجونين المنتمين للحركة الإرهابية داخل السجون، إذ قام قادتها بفتح السجون وتخليص مئات من الإرهابيين من حكم الإعدام بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري. واستضافة الزمر قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، في احدى احتفالياتهم باستاد القاهرة.

عيد ميلاد السيسي محارب الإرهاب



لا أحد ينسى أن ثورة 30 يونيو حولت مسار تاريخ مصر، والتي قادها الرئيس السيسي بعد تفويض ملاييين من الشعب المصري لمحاربة الإرهاب التي انغمزت فيه البلاد نتيجة الفوضى السياسية التي شهدتها بعد ثورة يناير 2011، وركوب مئات من الشخصيات "الفارغة" المشهد السياسي، والحركات التي تدعي النضال إلا من رحم ربي.

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عيد ميلاد السيسي حبيبنا



تفاعل عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج عيد ميلاد السيسي حبيبنا على نطاق واسع وغرّد الآلاف مهنئين الرئيس بحلول عيد ميلاده الـ 66 وهو مازال رمزا للمصريين.