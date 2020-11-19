سيمكس تطلق منتجًا جديدًا لجميع أنواع التشطيبات والمحارة

أطلقت شركة أسمنت أسيوط، إحدى شركات سيمكس العالمية، منتجاً جديدا للمونة الأسمنتية بالسوق المصرية تحت اسم "ايه وان".
يُستخدم المنتج الجديد "إيه وان" في كافة أنواع التشطيبات مثل: جميع أعمال المحارة والطرطشة، ولصق السيراميك، وأعمال الترميمات فى التشطيبات والتركيبات الكهربائية والصحية.
ويتميز "ايه وان" لكونه مُنتج تم تصنيعه خصيصا ليناسب جميع أعمال التشطيبات. فهو يتمتع بتشغيلية مثالية تؤدي بالتبعية إلى تشطيبات مثالية، كما أنه منتج اقتصادى بنسبة ١٠٠ %- بأقل نسبة هالك – وخصوصا بالنسبة لأعمال الأسقف. يضمن "ايه وان" أسطح نهائية خالية من الشروخ تتلائم مع مختلف أنواع التشطيبات ويمنح قوة وتماسك أعلى.
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"ايه وان" هو منتج يتبع "سيمكس للأبحاث والتطوير والابتكار وتطوير الأعمال"، وهو جزء من شبكة التعاون الدولي للبحث والتطوير التي يرأسها "مركز أبحاث سيمكس"، ومقره في سويسرا.
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وتعتبر "سيمكس" شركة مواد بناء عالمية، تعمل على توفير منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة للعملاء والمجتمعات في أكثر من ٥٠ دولة. تتمتع سيمكس بتاريخ ثري في تحسين رفاهية المجتمعات التي تخدمها من خلال تقديمها لحلول مبتكرة للبناء، ترفع من الكفاءة، وتعزز الجهود المبذولة من أجل مستقبل مُستدام.
تتواجد سيمكس في مصر منذ عام ١۹۹۹ بعد أن قامت بالإستحواذ على شركة أسمنت أسيوط. إلى جانب أعمالها في مجال تصنيع وبيع الأسمنت والخرسانة الجاهزة والركام ، تتبنى سيمكس العديد من مبادرات الإستثمار الإجتماعي في مصر.
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