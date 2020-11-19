سيمكس تطلق منتجًا جديدًا لجميع أنواع التشطيبات والمحارة

تضع سيمكس في تطوير منتجاتها خبرة تتجاوز ١١٠ عاماً من البحث العلمي لتطوير منتجات وحلول بناء تساعد في نمو وتطوير المجتمعات التي تعمل بها وتبني بها مستقبل أفضل. وبعد تقديم منصة "سيمكس جو" التكنولوجيا ومنتجات أسمنتية صديقة للبيئة للسوق المصرية في العامين الماضيين، تضيف سيمكس اليوم منتجاً جديداً لمحفظة منتجاتها وخدماتها في مصر.

"ايه وان" هو منتج يتبع "سيمكس للأبحاث والتطوير والابتكار وتطوير الأعمال"، وهو جزء من شبكة التعاون الدولي للبحث والتطوير التي يرأسها "مركز أبحاث سيمكس"، ومقره في سويسرا.

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