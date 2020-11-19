بالصور.. آسر ياسين وشريف منير فى زيارة لمتحف القوات الجوية

حرص مجموعة من الفنانين، ومنهم آسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغنى، وكريم فهمى، وأحمد حاتم، على زيارة متحف القوات الجوية، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وعيد القوات الجوية المصرية، ومرور 88 عام على نشأتها، حيث قام مدير المتحف باستقبال الضيوف من الفنانين مع التزامهم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، التى قررتها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس" كورونا".

وصاحب الفنانين، أثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقديم شرح تفصيلى ووافى، عن معالم المكان وتاريخ نشأة القوات الجوية، وكيفية تطور تقنيات الطيران المصرى فى الماضى والحاضر، وقاموا بعمل جولة لفناء المعرض المكشوف، الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية، كما شاهدوا أيضا أفلام تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات اكتوبر المجيد.

وأكد الفنانين، خلال زيارتهم الأولى، أنهم شعروا بالفخر والاعتزاز، من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق، الذى استفادوا منه بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل لأبطال القوات المسلحة، وعرفوا الكثيرعن خلفية تاريخ نشاة القوات الجوية.

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وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط عدد من الصورة التذكارية لهم، وسط الطائرات العسكرية، داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى، الذى تواجدوا فيه ومدى استفادتهم بمعلومات عن تاريخ بطولات القوات الجوية المصرية، التى تصنع المعجزات ، كما بادر عدد من زوار المتحف من الجمهور، اللذين تواجدوا مع أطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير أبنائهم الصغار مع الفنانين.

