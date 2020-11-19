رئيس مجلس النواب يعزي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى وفاة ابنة عمته

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وذلك في وفاة ابنة عمته، متمنيا لها.

وأعرب عبد العال عن مواساته وتعازيه للمستشار عبد الوهاب ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



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