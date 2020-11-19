صور.. إشارات مرور ومنحدر لمياه الأمطار فى الإسكندرية بـ5 ملايين جنيه

ويتضمن المشروع تطوير الميدان، وحل مشكلة تراكم مياه الأمطار، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، بتمويل من شركات اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الدائم لشركات البترول مع المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات، لافتا إلى أن مشروع مثلث الشركات يعد من أفضل المشروعات التى يحتاجها المواطن.



وأشار الشريف إلى أن إنشاء المنحدر جاء لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار التى تتعرض لها المنطقة كل عام، موجها بإنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن، ليجد المواطن تطورا ملموسا.