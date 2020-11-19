القنصل العام المصرى فى نيويورك يوقع بروتوكولا لاسترداد جدارية فرعونية

وقع الدكتور هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى نيويورك، البروتوكول الخاص باستعادة الجدارية الأثرية مع المدعى العام الأمريكى فى نيويورك، فى حفل مٌصغر بمقر القنصلية العامة، وذلك فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفى إطار التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيرى خارجية البلديّن فى نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

وأكد القنصل العام على أن التعاون والجهد المُشترك الذى بذلته سلطات الدولتيّن والذى أسفر عن استعادة القطعة الأثرية المهمة، يعكس مدى التعاون الوثيق والعلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص مصر على حماية تراثها الثقافى أينما وجد، ومشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، مستعرضاً الجهد الذى تقوم به مصر فى هذا الخصوص.

وجاء استرداد الجدارية الفرعونية، على إثر التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية والذى استمر لأكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك ومكتب المدعى العام الأمريكى فى نيويورك، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، وهو التعاون الذى كشف عن عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر، ثم التحفظ على الجدارية من الجانب الأمريكى لحين تسليمها للسلطات المصرية.