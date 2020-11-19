الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى

انطلقت اليوم الخميس، أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى"، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، والذى يستضيف 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعى التراكمى المستمر، وفى ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.

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