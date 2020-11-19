انخفاض فى درجات الحرارة.. طقس غير مستقر بالبلاد حتى السبت المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، ومن المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة تدريجيا.





وأوضحت الأرصاد الجوية فى بيان اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تشمل "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح". وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، حلايب، شلاتين، رأس بناس". من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 16، والسواحل الشمالية 22 للكبرى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 25 للعظمى 15 للصغرى.

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