الأوقاف: توزيع 185 ألف كتاب على الأئمة فى شهرين

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير بين جموع أبناء الشعب المصرى وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدر بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.
فى الوقت نفسه وزعت وزارة الأوقاف عشرين ألف كتاب من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير على مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعشرين ألفًا أخرى على مراكز الشباب وبعض الأندية الرياضية.
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