محمد منظور: السيسى يقف بجوار المواطن البسيط ويضعه على قائمة أولوياته

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توجيه 100 مليار جنيه، للعمالة غير المنتظمة، بالمرحلة الثانية من المُستفيدين بتلك المنحة، يعكس حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائم على مصالح العمالة المصرية، فى ظل المعاناة التى يتعرضون لها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف منظور، فى بيان صحفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقف بجوار المواطن المصرى البسيط ويضعه على قائمة أولوياته بما لا يدع مجالاً للشك بمتابعة الرئيس لحجم الضرر التى تعرضت لها العمالة غير المنتظمة بعقد سلسلة من الاجتماعات المُتتالية والمُستمرة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، والوزارات المعنية، منذ بداية الأزمة لبحث ودراسة كيفية تخفيف الأعباء عن الفئات المُتضررة، مُشيرًا إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة وبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 1.6 مليون عامل. كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول القلائل التى صرفت منح للمواطنين فى حين أن هناك دول كبيرة قامت بتسريح العمالة والموظفين، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من التأثير الواقع بالاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا وتزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الوباء سيتسبب فى وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص فى براثن الفقر، قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة.

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