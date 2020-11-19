الاتحاد الأوروبي: نجدد دعمنا لليونان وقبرص ونعتبر سلوك تركيا في شرق المتوسط انتهاكا للقانون الدولي

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنهم يجددون الدعم لليونان وقبرص ونعتبر سلوك تركيا في شرق المتوسط انتهاكا للقانون الدولي. وأكد بوريل، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز، إن الاتحاد الأوروبي يقترب من مرحلة فاصلة في علاقتنا مع تركيا.

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