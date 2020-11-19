مكافحة فيروس كورونا حاضرة في فاعليات اليوم الثقافي الكوري بجمعية رسالة

نظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية يوم ثقافي كوري في إحدى دور الأيتام التابعة لها.
وتضمنت فاعليات اليوم معرضًا لأبرز ملامح الثقافة الكورية التقليدية والحديثة مثل الملابس التقليدية الكورية (هانبوك) والطبول الكورية (سامولنوري) والطعام الكوري، بالإضافة إلى كتابة اسماء الحضور باللغة الكورية، ومحاضرة عن الثقافة الكورية والأنشطة التي يقدمها المركز الثقافي الكوري.
وبهدف تعزيز الوعي لمواجهة فيروس كورونا، قدم المركز محاضرة أخرى حول وسائل الوقاية من الفيروس والتجربة الكورية الناجحة في التغلب على الجائحة، والتي تمكنت فيها من خفض عدد الإصابات بشكل كبير، بينما سجلت إحدى أدنى نسب الوفيات في العالم.
ومساهمة من المركز في توفير وسائل الوقاية من الفيروس قدم المركز للجمعية تبرعات عينية شملت كمامات للوجه واقنعة واقية للصغار وكبار السن ومواد تعقيم للأيدي وللأسطح بالإضافة إلى ملصقات ومنشورات للتوعية بوسائل مكافحة الفيروس.
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