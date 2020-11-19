نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل وطن: مصر من الدول القلائل التي صرفت إعانات للمواطنين جراء أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توجيه 100 مليار جنيه، للعمالة غير المنتظمة، بالمرحلة الثانية من المُستفيدين بتلك المنحة، يعكس حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائم على مصالح العمالة المصرية، في ظل المعاناة التي يتعرضون لها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف بجوار المواطن المصري البسيط ويضعه على قائمة أولوياته بما لا يدع مجالًا للشك بمتابعة الرئيس لحجم الضرر التي تعرضت لها العمالة غير المنتظمة بعقد سلسلة من الاجتماعات المُتتالية والمُستمرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والوزارات المعنية، منذ بداية الأزمة لبحث ودراسة كيفية تخفيف الأعباء عن الفئات المُتضررة، مُشيرًا إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه في المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة وبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 1.6 مليون عامل.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول القلائل التي صرفت منح للمواطنين في حين أن هناك دول كبيرة قامت بتسريح العمالة والموظفين، مُشيرًا إلى أن بالرغم من التأثير الواقع بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الوباء سيتسبب في وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر، قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة.