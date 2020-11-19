نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية مصحوبة بأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة يسود طقس لطيف على أغلب البلاد فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي أغلب البلاد بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري، وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "مطروح-الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، وامطار خفيفة الي متوسطة علي بعض مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر كما تكون الرياح نشطة علي معظم انحاء البلاد ومثيرة للاتربة علي شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 23 لعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.

