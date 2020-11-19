نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدني يتفقد أعمال مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي في المقال التالي
وبدأت الجولة بتفقد وزير الطيران لصالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب والمكاتب الإدارية والأسواق الحرة والنقاط الأمنية والخدمية والاسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية، كما استمع سيادته لشرح تفصيلي عن مشروع توسعه مبنى الركاب حيث ستصل المساحه الإجمالية للمبني الي 23000 متر مسطح بدلًا من 4500 متر مسطح لتصل السعة الإستيعابية للمطار إلى900 راكب ساعة بدلًا من 300 راكب ساعة، حيث يشمل المبني بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2 ومنطقة مطاعم بمساحة 1000م2 والأسواق الحرة ومكاتب جوازات ومنطقة x-ray وعدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد8 سلالم متحركة بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.
ومن جانبه أكد وزير الطيران أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى فى ظل جهود الدولة المصرية المبذولة لزيادة الطاقة الاستييعابية بالمطارات المصرية والتى تم من خلالها دراسة الاحصائيات المتوقعة والتى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم مما يتيح زياده فرص الاستثمارات الاجنبية في المنطقة المحيطة والتى كان من بينها توسعه مطار سفنكس الدولي.