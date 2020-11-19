انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب حميات إمبابة: مصر لو دخلت الموجة الثانية لكورونا ستكون هناك كوراث ويحذر من الـ3 أشهر القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هناك تحذيرات مستمر من الموجة الثانية لكورونا، وكان آخرها تحذيرات مجلس الوزراء بالأمس من هذه الموجة، والتي قال عنها الدكتور مصطفى مدبولي أنها أشد خطورة وأكثر انتشاراً، ولذلك شدد رئيس الوزراء على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم وصرامة ومعاقبة المخالفين.

الجارحي يحذر من الموجة الثانية لكورونا

واليوم وخلال لقاء هاتفي للدكتور ماهر الجارحي نائب مدير حميات إمبابة، أكد أن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، ونها لم تدخل الثانية حتى الآن، وشدد الجارحي على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مشيراً إلى أن زيادة الأعداد ناتجة عن عدم التزام بعض المواطنين.

وأضاف الجارحي أن الموجة الثانية لكورونا لو دخلت مصر ستكون كارثة، مضيفاً أن الثلاثة أشهر القاددمة هم اختبار قوء للمواطنين، وأن أعداد الإصابات بكورونا ستزداد، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتجمع المواطنين بمنزلهم في مكان واحد، وفي أماكن مغلقة، الأمر الذي سيزيد من نشاط الفيروس.

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رئيس الوزراء يحذر من خطورة الموجة الثانية لكورونا ويصدر توجيهات صارمة

وأوضح الجارحي بأنه يجب اللجوء إلى الطبيب بشكل فوري عند الشعور بأي أعراض تنفسية أو فقد الشم والتذوق، أو ظهور أي أعراض في الجهاز الهضمي، مؤكداً أن الذهاب للطبيب في وقت مبكر يمنع حدوث أي مضاعفات.