مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديده لعقد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،لمدة موسمين.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يسرنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع بيب جوارديولا لعامين إضافيين، الرحلة مستمرة يا سادة".

وقال بيب جوارديولا معقبا على تجديد عقده: " منذ أن وصلت إلى مانشستر سيتي قوبلت بترحاب من اللاعبين، الموظفين، والناس من مانشستر ورئيس مجلس الإدارة والمالك ، منذ ذلك الحين ، حققنا الكثير معًا ، وسجلنا الأهداف ، وحققنا الفوز بالمباريات والألقاب ، وكلنا فخورون جدًا بهذا النجاح".

وأضاف: "الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن لأي مدير فني الحصول عليه ، لدي كل ما يمكن أن أرغب فيه لأداء عملي بشكل جيد وأنا أشعر بالسعادة من الثقة التي أظهرها لي المالك ورئيس مجلس الإدارة للاستمرار لمدة عامين آخرين بعد هذا الموسم".

واختتم: "التحدي بالنسبة لنا هو الاستمرار في التحسن والتطور ، وأنا متحمس للغاية بشأن مساعدة مانشستر سيتي على القيام بذلك".

بينما صرح رئيس مانشستر سيتي وقال: " شغف بيب جوارديولا ونهجه الذكي يخدمان كرة القدم التي نلعبها وثقافتنا كنادي، كان هذا التأثير محوريًا لنجاحنا خلال فترة ولايته ، ولهذا يسعدني أنه يشاركنا وجهة نظرنا بأن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه داخل وخارج الميدان".

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