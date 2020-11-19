تحيا مصر ينشر أسماء الأطفال ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الهرم (مستند)

ينشر تحيا مصر أسماء الحالات المصابة من الأطفال ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الهرم، والذين تترااوح أعمارهم ما بين 6 إلى 16 سنة.

كشف التقرير الطبي الذي حصلت عليه جهات التحقيق في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وتستعلم النيابة عن حالة باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.

والحالات هي:

ياسين سامح سيد 6 سنوات - اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر.

باسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر.

محمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات.

هنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات.

محمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات.

يوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات.

سيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات.

كريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الأشعة.

اقرأ أيضا: حبس السائق المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس الأطفال بحدائق الأهرام



رهف هشام محمد 13 سنة.

نوران محمد حسن 10 سنوات.

إياد محمد حسن 10 سنوات.

أحمد مصطفي درويش 8 سنوات.

عبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات.

إيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الأتوبيس كسر بالكتف الأيسر.

فاطمة شحاتة محمد 50 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري.

دينا محمود 35 سنة مدرسة حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي.