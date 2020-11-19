شباب التنسيقية يشاركون في ندوة تداعيات فوز بايدن على المنطقة والعالم

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الندوة التي عقدتها مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام بعنوان "ما بعد فوز بايدن .. التداعيات على المنطقة والعالم".
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وناقشت الندوة في الجلسة الأولى محددات وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفي الجلسة الثانية السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وشهدت مناقشات ومداخلات من أعضاء التنسيقية، حول رؤيتهم للإدارة الأمريكية الجديدة.
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