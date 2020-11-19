عناية مركزة واشتباه بكسر في العمود الفقري.. ضحايا انقلاب أتوبيس الهرم في حالة يُرثى لها

حالة من الحزن خيمت على مواقع السوشيال ميديا، بعد إعلان الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب أتوبيس الهرم وجميعهم من الأطفال، عدا 3 حالات في وضع خطر وهم السائق ومُدرستين.
كشف التقرير الطبي الذي حصلت عليه جهات التحقيق في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وتستعلم النيابة عن حالة باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.
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وكانت أخطر الحالات هم: حمدي عبده محمد 40 سنة سائق الأتوبيس كسر بالكتف الأيسر وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة "مدرسة" اشتباه كسر بالعمود الفقري ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي.
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