قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إننا ننتهج منهجًا تفاعليًا ونضع مناهج تتناسب مع كل طالب يلتحق بالأكاديمية، مشيرة إلى أننا نضع معايير ثابتة خلال اختبارات الالتحاق.





وأضافت راغب خلال حديثها لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الراغب فى الالتحاق ببرامج الأكاديمية عليه أن يتقدم بنفسه دون محسوبية، مؤكدة أنه جرى تأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية والسياسية. وذكرت أن الطالب يدرس المهارات الشخصية التى تعطيه القدرة على التواصل والتعامل مع وسائل الإعلام بفعالية وضبط النفس بالإضافة إلى وجود برنامج رياضى وثقافى، وأوضحت أن برنامج تأهيل الشباب التنفيذيين للقيادة يهتم بكل ما يتعلق بالدولة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رشا راغب : برنامج تأهيل الشباب للقيادة يهتم بكل ما يتعلق بالدولة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.