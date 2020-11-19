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ولتحميل تطبيق رئاسة الجمهورية عليك اتباع الخطوات التالية:
أولا : فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاى أو آب ستور.
ثانيًا : كتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية " أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency
ثالثا : ستظهر نتائج البحث متضمنة فى أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر على الأيقونة .
رابعًا : نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل.
خامسًا : بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، و سنجد على سطح الهاتف برنامج " رئاسة جمهورية مصر العربية " موجود ضمن برامج الهاتف.
سادسًا : نقوم بالنقر على أيقونة " رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة الجمهورية تطلق تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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