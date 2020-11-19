رئاسة الجمهورية تطلق تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية

ولتحميل تطبيق رئاسة الجمهورية عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا : فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاى أو آب ستور.

ثانيًا : كتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية " أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency

ثالثا : ستظهر نتائج البحث متضمنة فى أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر على الأيقونة .

رابعًا : نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل.

خامسًا : بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، و سنجد على سطح الهاتف برنامج " رئاسة جمهورية مصر العربية " موجود ضمن برامج الهاتف.

سادسًا : نقوم بالنقر على أيقونة " رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج .