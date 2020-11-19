عاجل بالصور .. الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر كشف الهيئة

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث حضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى الجديد.





وكان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى ناقش عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلى والخارجى، وحول تطلعاتهم المستقبلية، للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة فى صون أمن البلاد، لا سيما فى ظل ما طرأ على مجال العمل الأمنى من تطورات خلال الآونة الأخيرة، ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.





وفى هذا السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس السيسى والطلبة الجدد، حيث استمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية فى مصر، خاصةً تلك المتعلقة بجهود الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم بشقيه الأساسى والعالى، وكذلك تقديم الخدمات الصحية، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدى النمو السكانى مقابل معدلات النمو الاقتصادى للدولة، مع دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لمصر، وما حققته من إنجاز تنموى على مدار العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

كما تناول الرئيس أهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام فى جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة، مثل قضية مخالفات البناء والمصالحات، مؤكدا أن كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعى والفهم الحقيقى لها من منظور الدولة، وليس منظور الفرد فقط، حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها.

كما تطرق النقاش كذلك إلى مدى التأثير الكبير، الذى نتج عن تطور وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال من قبل الشباب.

كما أوضح الرئيس حجم الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة، فى المشروعات القومية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية، للنهوض بالدولة عن طريق التنمية الشاملة، خاصةً مشروع تنمية سيناء وارتباط أبعاده كذلك بمكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف بتطوير مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الجوانب والخدمات.

كما أشاد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر، نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، للقيام بتلك المسؤولية الضخمة فى حفظ أمن واستقرار الوطن.

وقد أكد الرئيس على المسؤولية الوطنية العظيمة لجهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين، والتى يجب أن تتم مراعاتها فى إطار معايير اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وانتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ومتطلباتها بصورة مجردة، وفى إطار من الحيادية والشفافية، لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية فى المرحلة المقبلة.

كما أكد الرئيس السيسى على أهمية استمرار تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة، لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر فى المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، فضلا عن تطوير جانب اللياقة البدنية والصحية لديهم، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومى، من خلال تناول هذه المسائل والقضايا بشكل عميق فى إطار مناهج الأكاديمية، وصولا لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، إضافةً إلى المهارة والحرفية التى تحقق إنجاز العمل الأمنى وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم فى السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.