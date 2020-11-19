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وتضمنت فعاليات اليوم، معرضا لأبرز ملامح الثقافة الكورية التقليدية والحديثة مثل الملابس التقليدية الكورية "هانبوك" والطبول الكورية "سامولنورى" والطعام الكورى، بالإضافة إلى كتابة أسماء الحضور باللغة الكورية، ومحاضرة عن الثقافة الكورية والأنشطة التى يقدمها المركز الثقافى الكورى.
وبهدف تعزيز الوعى لمواجهة فيروس كورونا، قدم المركز محاضرة أخرى حول وسائل الوقاية من الفيروس والتجربة الكورية الناجحة فى التغلب على الجائحة، والتى تمكنت فيها من خفض عدد الإصابات بشكل كبير، بينما سجلت إحدى أدنى نسب الوفيات فى العالم.
ومساهمة من المركز فى توفير وسائل الوقاية من الفيروس، قدم المركز للجمعية تبرعات عينية شملت كمامات للوجه وأقنعة واقية للصغار وكبار السن ومواد تعقيم للأيدى وللأسطح بالإضافة إلى ملصقات ومنشورات للتوعية بوسائل مكافحة الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الثقافى الكورى ينظم يوما ثقافيا بدار أيتام تابعة لجمعية رسالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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