وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطانى العلاقات الثنائية بين البلدين 

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، لمناقشة موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، وعدد من الملفات والقضايا ذات البعد الإقليمى والدولى التى تشغل اهتمام البلديّن.





وقال المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن "شكرى" و"راب" تناولا خلال الاتصال المسارات المختلفة التى يمكن العمل عليها لتعزيز آفاق التعاون الثنائى، ولا سيما تكثيف التشاور السياسى والعمل على زيادة التبادل التجارى، والتعاون فى المجال الاقتصادى والقطاع السياحى، بما يخدم المصالح المُشتركة للدولتيّن الصديقتيّن.

وأوضح أنه تم مناقشة الترتيبات ذات الصلة بإبرام اتفاقية المُشاركة بين البلديّن على ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأضاف أن الاتصال شهد التباحث حول سُبل مكافحة انتشار جائحة كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتكثيف الجهود على المستوى الدولى من أجل الحد من التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس خلال الفترة المقبلة.

وحول الملفات الإقليمية، أفاد المُتحدث الرسمى بأن الوزيريّن تطرقا أيضاً خلال الاتصال الهاتفى لعدد من الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير شكرى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للتوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار المنشود بالمنطقة، كما تبادل الوزيران الرؤى حول سُبل تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتغير المناخ.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن "شكرى" و"راب" أكدا على اعتزامهم تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة حول جميع الملفات ذات الاهتمام المُشترك.