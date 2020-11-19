إنطلاق فاعليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3)

إنطلقت فاعليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى .

حيث وصلت إلى ميناء نوفروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسى .

وتضمنت مراسم الإستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق / أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة فى التدريب مشيراً إلى أهمية هذا التدريب نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم ، كما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق إمتنانه بإقامة هذا التدريب فى دولة روسيا ، مما يسهم فى تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين ، كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء مدينة نوفروسيسك تخليداً لذكرى إستشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية .

وقد بدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة ، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر .

يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحرى بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى لكلا البلدين .