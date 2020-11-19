قيمتها 200 مليون جنيه.. ضبط 2500 طن حشيش بميناء الإسكندرية البحري

تمكنت قوات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط (ثلاث حاويات) قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى تحت بند استيراد (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وبداخلها كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحرى، و قد أسفر ذلك عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريباً 2500 طن حشيش.

وضبطت القوات (شخصين) من القائمين على جلب مخدر الحشيش، حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول – سيارة)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.