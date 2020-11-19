خالد فايق عزب يكشف كواليس مرض والده: كورونا منعتنا من تنفيذ وصيته (فيديو)

وأضاف نجل الفنان الراحل فايق عزب، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن والده أوصى دفنه فى الإسماعيلية، وإقامة عزاء له بعد ثلاث أيام من وفاته بالقاهرة، لكن بسبب أزمة كورونا، لن نتمكن من إقامة عزاء له فى القاهرة لغلق دور المناسبات فى الوقت الحالى.

وتابع خالد فايق عزب، أنه سوف يتلقي العزاء بصحبة أشقاء والده بالسرادق المقام أمام منزله بشارع الغابة بحوار نادى الصفا فى الإسماعيلية، على أن يتلقوا العزاء غدًا بمنزلهم في القاهرة.

وشيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، جثمان الفنان الراحل القدير، فايق عزب، لمثواة الأخير، بمقابر العائلة بمنطقة الشهداء بمالمحافظة، بعد أن توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا.

وقامت أسرة الفنان الراحل فايق عزب بغسل الجثمان وسط إجراءات احترازية داخل مستشفى العجوزة، وغادرت إلى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية، وتم صلاة الجنازة علي الفنان الراحل داخل المقابر بسبب إجراءات كورونا، ولم يحضر تشييع الجنازة أى من نجوم الفن أو الشخصيات العامة، أو زوجته بسبب كورونا.

ويعد فايق عزب آخر ضحايا فيروس كورونا بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى، حيث أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته ما تسببت فى وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى فى الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا، وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر و15 يوما تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.

وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد، و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.