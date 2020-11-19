نشاط مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع.. صور

أصدر مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان تقريرا يتضمن نشاط المعاهد والمعامل والمحطات التابعة للمركز خلال اسبوع، وجاء على النحو التالي: معهد بحوث التناسليات ورشة عمل بعنوان " التشخيص بالموجات فوق الصوتية لحيوانات المزرعة" قام بإلقائها أ.د. مصطفي فاضل كامل وكيل المعهد للبحوث يوم 21/10/2020 . 6 قوافل علاجية لمحافظة الدقهلية في الفترة من 24/10-29/10/2020 بالتعاون مع "الحملة القومية للقوافل التنموية البيطرية العلاجية الإرشادية لدى صغار الفلاحين بقرى محافظات مصر. المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي عقد ورشة عمل بعنوان الآثار الاقتصادية لسد النهضة علي القطاع الزراعي في مصر من خلال د. فاطمة محمد ود. أحمد جريش بمحطة بحوث الإسماعيلية وذلك يوم الخميس الموافق 5/11/2020م. الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية ورشة عمل بعنوان "دور الماء الممغنط في تحسين نمو المحاصيل الحقلية والبستانية ومكافحة أمراض النباتات" خلال شهر أكتوبر بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات ومحطة بحوث الوادي الجديد. معهد بحوث أمراض النباتات فحص 205 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية. فحص 24 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة. تنفيذ 5 مدارس حقلية عن أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات (بني سويف – البحيرة- السويس – بور سعيد – النوبارية) في الفترة من 25/10-29/10/2020 معهد بحوث المحاصيل السكرية الانتهاء من زراعة برنامج بنجر السكر للأصناف الجديدة المسجلة لـ 19 صنف موسم أول – 8 أصناف موسم ثاني بكل من محطة بحوث (ملوي – سخا - الفيوم) . الانتهاء من حصاد نصف برنامج التربية للذرة السكرية بحقل الجيزة للموسم 2020 لعدد 24 صنف وجاري فرزها. معهد بحوث البساتين قام المعهد بتقييم واختبار عدد 37 صنف وهجين خضرتم بالفعل عرضهم على لجنة تسجيل الأصناف والتوصية بتسجيلهم بجلسة لجنة الأصناف في 19/10/2020 . قام قسم بحوث الفاكهة الاستوائية بالمعهد بعقد ورشة عمل بعنوان:"لمانجو وآفاق جيدة في التصدير وتعظيم العائد الاقتصادي" بتاريخ 21/10/2020 بمقر المعهد بالجيزة. معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مصنع الصويا (إنتاج 1500 كجم دقيق صويا، إنتاج 2000كجم زيت صويا خام)، مصنع ألبان متنوعة (تصنيع 200 كجم جبنه قريش، تصنيع 40 كجم زبادي، تصنيع 8 كجم لبن رايب، مصنع الفاكهة (إنتاج 2454 علبة مربى بلح سمانى (1كجم)، مصنع التجفيف (انتاج عدد 1050 زجاجة دبس رمان سعه (350 جم).

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