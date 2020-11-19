نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "صناعة النواب" يهنئ السيسي بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ميلاده.

وقال "عامر" فى برقية أرسلها للرئيس السيسى اليوم، يسعدنى أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى العظيم الذى أشرف بتمثيله بالبرلمان المصرى بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الأحتفال بعيد ميلاد فخامتكم.

وأضاف المهندس فرج عامر في برقيته" كل الحب والتقدير لعطائكم المتواصل لتحقيق النهضة، وما تقوم به من انجازات مستمرة على أرض الواقع لا يمكن أن ينسى، وحرصكم الدائم لخلق حياة كريمة للشعب المصري والحفاظ على الدولة المصرية، هو شرف لكل المصريين الذين يقدرون دور سيادتكم الكبير والمحوري".