نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس المبنى الادارى لمحطة بحوث سيوه ( تجزرتى )، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال زغلول ان محطة بحوث سيوه مساحتها ٧٢ فدان تشمل مزرعتين هما تجزرتى ٤٢ فدان ومزرعة خميسه ٣٠ فدان كما تشمل بعض الوحدات التصنيعية وهى وحدة عصر الزيتون، وحدة الكمبوست، وحدة جرش نواه البلح وتشمل ايضا المحطة على وحدة قطاع الانتاج الحيوانى وتشمل الدواجن والماعز كما تشمل المحطة على صوبة زراعية لانتاج الخضار على النظام الاسبانى بمساحة نصف فدان

وقد تفقد وزير الزراعة الأنشطة المختلفة للمحطة ويأتي ذلك في إطار تفقده وافتتاح بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوه خلال زيارته لمحافظة مطروح والتي تستمر لمدة يومين ويرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري

يذكر أن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح أنه منذ عام 2014 وحتى الآن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير العمل بالمنظومة الزراعية، مشيرًا إلى أن العام الاخير شهد حصاد كبير لجهود التنمية المستدامة في القطاع الزراعي التي تؤثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطن المصري.

وأضاف "القرش"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك توسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان وتطويرها، وتطوير نظم الري الحقلي وتقديم كافة الدعم للفلاح في إطار التوسع الافقي والرأسي للأراضي الزراعية، من خلال استصلاح مزيد من الأراضي والحفاظ على الرقعة القائمة ومنع أي تعدي عليها، وتحسين انتاجية وحدة الأراض من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتعطي انتاجية أعلى بما يقلل التكلفة على الفلاح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزارعة 100 ألف فدان صوب زراعية بما يعادل مساحة مليون فدان من الأراضي المفتوحة كحجم انتاجي، وهناك ما يقرب من 90% من التعديات على الأراضي الزراعية تم إزالتها، مشددًا على أن الدولة لها دور كبير في دعم وتوعية المزارع المصري.

وأوضح "القرش"، أن الوزارة تمكنت من إنشاء منظومة كارت الفلاح الذي تم إطلاقه في عدد من المحافظات بما يسهل وصول الدعم لمستحقيه، مع توزيع 4.6 مليون طن اسمدة على المزارعين بشكل مدعم للحفاظ على استقرار السعر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام من الدولة بزيادة الانتاج من الثروة الحيوانية، وتم ترخيص أكثر من 60 ألف مزرعة خلال الفترة الأخيرة بينهما 35 ألف خلال العامين الأخيرين، مع تقديم الخدمات والرعاية البيطرية اللازمة وتوفير اللقاحات بما يحافظ على ارتفاع المستوى المناعي للحيوان، مع اهتمام القيادة السياسية بمشروع البتلو وتسهيل حصول المزارع على التمويل اللازم لشراء رؤوس الماشية، والذي ساهم في زيادة الانتاجية بنسبة 5 أضعاف، مما تسبب في استقرار أسعار اللحوم.