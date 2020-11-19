نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتفاق بين التامينات و الاسكان علي عدم مطالبة حاجزي الوحدات السكانية بـ " برنت تأميني " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إنه قد تم اللإتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الإجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الإجتماعي بشهادة من التأمينات " برنت تأميني " أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لاصحاب المعاشات أو الأرامل.

و أشار عوض أن تلك الإجراءات جاءت إنعكاسًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير علي المواطن المصري بكافة المناحي الحياتية بصفة عامة والإهتمام بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

و أوضح رئيس الهيئة أنه قد تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزيًا نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول علي تلك الوحدات السكنية.

و في سياق متصل أوضح عوض أنه تم التأكيد بجميع العاملين وموظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين والمترددين عليهم والمساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول علي الوحدات السكنية.