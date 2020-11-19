السيسي يشهد اختبارات کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للشرطة ويشدد على انتقاء أفضل العناصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث حضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية".

وقدمتا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس ناقش عددًا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، لا سيما في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطًا بالاحداث العالمية والاقليمية.

وفي هذا السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث استمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً تلك المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم بشقيه الأساسي والعالي، وكذلك تقديم الخدمات الصحية، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدي النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي للدولة، مع دراسة تجارب الدول الاخري المشابهة لمصر، وما حققته من إنجاز تنموي على مدار العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

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كما تناول الرئيس أهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام في جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة، مثل قضية مخالفات البناء والمصالحات، ومؤكدًا أن كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعي والفهم الحقيقي لها من منظور الدولة وليس منظور الفرد فقط حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها.

كما تطرق النقاش كذلك الي مدي التاثير الكبير الذي نتج عن تطور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وكيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال من قبل الشباب.