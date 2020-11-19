عاجل .. إصابة كهربا بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية، التي خضع لها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت العينة الأولى له إيجابية.

وكان محمود كهربا قد أجرى المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا وجاءت إيجابية، ثم خضع لمسحة ثانية للتأكد من إصابته بالفيروس، وجاءت أيضاً إيجابية.

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ويخضع كهربا لعزل صحي خلال الفترة الحالية، عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى، وسيبقى كهربا يخضع لفترة العزل لمدة ثلاث أيام، حتى إجراء مسحات آخرى، تظهر نتيجتها سلبية ليتم تحديد موعد عودته لتدريبات الفريق الأحمر.