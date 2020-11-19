خصومات فودافون عند الشراء من noon.. تعرف عليها

فودافون عن خصم 20% عند الشراء من noon في موسم التخفيضات الذى يعرف بـ " البلاك فرايداي" حيث يواصل المواطنين شراء مايحتاجونه في موسم التخفيضات، لذا عند الدفع باستخدام فودافون كاش ستحصل على مزيد من العروض.

عروض فودافون مع noon

ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "دوس بقلب وادفع اونلاين بفودافون كاش واستمتع بخصم على الخصم ٢٠% عند الشراء من noon".

وأضافت يمكن متابعة كافة التفاصيل عن خدمة فودافون كاش من هنـــــــــــــــــــــــا

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يجدر الإشارة إلى أن لم تكن تلك هى المرة الأولى التي تقدم فيها فودافون عروض مع جوميا حيث تواصل باستمرار عروضها للتشجيع على التسوق الإلكتروني.

