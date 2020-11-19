شيما الحاج تغير اسمها وتظهر باسم جديد على تتر مسلسل "سكن البنات"

وغيّرت شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره، إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرا.

وتشارك الفنانة شيما الحاج، في عمل درامي جديد، يحمل اسم سكن البنات، مع المخرج محمد النقلي، المقرر عرض أولى حلقاته اليوم، على إحدى القنوات العربية.

مسلسل سكن البنات، والذي كان يحمل اسم مبدئي "هي" حتى تم الاستقرار على اسم "سكن البنات"، يجمع الشقيقتان وفاء عامر، وآيتن عامر، بالإضافة إلى كل من منة فضالي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وعدد من النجوم.

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وتجسد شيما الحاج، خلال أحداث المسلسل الذي يتم تصويره حاليًا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.